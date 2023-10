„Nicht der große Wurf“ oder „eine tolle Sache“?

Buchloer Bürgermeister erläutert das Arbeitsprogramm zur Energiewende. Bei den Stadträten löst dies unterschiedliche Reaktionen aus. Ein Bürger-Workshop ist geplant.

18.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wo steht Buchloe in Sachen Energiewende? In wieweit sind angestoßene Maßnahmen schon verwirklicht? Bürgermeister Robert Pöschl referierte in der Sitzung des Energieteams am Dienstagabend detailliert über den Maßnahmenkatalog mit 25 Punkten, den das Buchloer Team Anfang des Jahres präsentiert hatte. Dieses „energiepolitische Arbeitsprogramm“ ist Grundlage dafür, dass Buchloe eines Tages mit dem „European Energy Award“ ausgezeichnet werden kann.

