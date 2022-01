Niederlage für ESV Buchloe zum Auftakt

Piraten halten gut mit, verlieren aber in Miesbach mit 4:6. Vor allem Torwart Johannes Wiedemann überzeugt.

23.01.2022 | Stand: 19:45 Uhr

Der ESV Buchloe ist am Freitagabend mit einer Niederlage in die Aufstiegsrunde gestartet. Beim Hauptrundenzweiten, TEV Miesbach, unterlagen die Freibeuter mit 4:6 (0:1/1:3/3:2).

Die Buchloer boten den favorisierten Miesbachern zwar die Stirn, aber schlussendlich setzte sich die Qualität der Miesbacher durch. Über 60 Minuten hinweg hatte der TEV vor allem offensiv deutlich mehr vom Spiel. Zudem konnten sich die Oberbayern in den entscheidenden Momenten auf ihr effektives Powerplay verlassen.

Buchloe von Anfang an diszipliniert

Ein Selbstläufer war das Spiel für den Hauptrundenzweiten aber keinesfalls. Das lag vor allem daran, dass die Buchloer vom Start weg diszipliniert verteidigten und mit Johannes Wiedemann einen richtig starken Rückhalt zwischen den Pfosten hatten.

Offensiv gab es für den ESV über die gesamte Spielzeit gesehen aber zu wenige Torabschlüsse, was vielleicht auch am Fehlen von Toptorjäger Alexander Krafczyk lag. So beschränkte man sich anfangs darauf, hinten sicher zu stehen, was zunächst auch gut gelang. Miesbach war die aktivere Mannschaft, doch die Buchloer hielten gut dagegen. Unmittelbar vor der Pause fiel allerdings doch noch der Führungstreffer für die Gastgeber. Dabei nutzte das beste Überzahl-Team Bayernliga ein Powerplay durch Franz Mangold zum 0:1 (20.).

Buchloe macht es Miesbach schwer

Auch im Mitteldrittel änderte sich zunächst nicht viel auf beiden Seiten. Miesbach behielt die Spielinitiative, doch Buchloe machte es den Oberbayern schwer – vor allem Johannes Wiedemann im ESV-Kasten. Er parierte gleich mehrfach sehenswert wie gegen die frei stehenden Asselin (24.) und Grabmaier (29.). So musste wieder ein Powerplay herhalten, um den starken Piraten-Rückhalt zu überwinden. Einen Abpraller verwertete Michael Grabmaier zum 0:2 (32.). Nur rund eineinhalb Minuten später war Wiedemann dann erneut chancenlos, als wieder Grabmaier eine tolle Kombination über Feuerreiter und Slavicek zum 0:3 unter die Latte setzte (34.). Doch die Freibeuter gaben auch nach diesem Doppelschlag nicht kampflos auf und verkürzten durch Andreas Schorer auf 1:3 (35.). Nur wenige Minuten später hatte Robert Wittmann sogar die Riesenchance auf den nächsten Treffer, aber er vergab alleine vor TEV-Tormann Anian Geratsdorfer (38.). So fiel statt dem 2:3 auf der anderen Seite denkbar unglücklich das 1:4, als eine scharfe Hereingabe von Benedikt Pölt ins Tor der Piraten rutschte (39.).

Traumstart für Buchloe im Schlussdrittel

Lesen Sie auch

Eishockey in der Bayernliga Bittere Niederlage für die Piraten: ESV Buchloe verliert knapp gegen TEV Miesbach

Das Schlussdrittel begann dann aus Buchloer Sicht mit einem Traumstart, der die Hoffnungen auf einen Punktgewinn nochmals aufkeimen ließ. Nur 24 Sekunden nach Wiederbeginn lenkte Michal Petrak ein Zuspiel von Markus Vaitl zum 2:4 über die Linie. Doch schnell konterten die Miesbacher wieder und stellten den alten Abstand – abermals in Überzahl – durch einen Abstauber von Mangold wieder her (44.).

Nachdem Stefano Rizzo mit einem Sonntagschuss in den Winkel sogar auf 2:6 erhöhte, schien die Messe endgültig gelesen (48.). Die Piraten bewiesen jedoch Moral und kämpften sich in der Schlussphase nochmals mit zwei eigenen Überzahltoren durch Andreas und Maximilian Schorer auf 4:6 heran (54./56.). Zu mehr reichte es aber nicht mehr, weshalb die Buchloer zum Auftakt in der Aufstiegsrunde zwar erhobenen Hauptes, aber leider ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.