Nina Siedler vom VfL Buchloe startet bei Deutscher Meisterschaft

Im 300 Meter Hürdenlauf ist sie gestrauchelt. Doch im B-Finale reicht es für Platz zwei. Jetzt wartet der Ländervergleich.

07.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der VfL Buchloe konnte eine Athletin zu den Deutschen Leichtathletik Meisterschaften der Altersklasse 15 nach Stuttgart entsenden. Nina Siedler hatte sich in ihrer bisher erfolgreichsten Saison im 100-Meter-Sprint und über die 300 Meter Hürden für die Deutsche Meisterschaften U16 qualifiziert.

Aufgrund des engen Zeitplans entschied sich die Athletin, die 100 Meter nicht zu laufen und setzte alles auf den Start bei 300 Meter Hürden.

An der ersten Hürde Zeit verloren

Leider kostete Nina ein Straucheln an der ersten Hürde wertvolle Zeit, sodass sie die Qualifikation der besten Acht ins A-Finale knapp verpasste. Am Ende reichte ihre Zeit aber für den Start am nächsten Tag im B-Finale (Platz neun bis 16).

Dort konnte sich Nina dann mit einem tollen Schlussspurt den zweiten Platz mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 46,04 Sekunden sichern. Bevor die Athleten des VfL Buchloe im September bei ihren nächsten Wettkämpfen starten, erholen sie sich nun in ihrer verdienten Sommerpause.

Als Belohnung für eine gute Sommersaison dürfen nun die VfL-Athleten Arthur Wernicke den Bezirk Schwaben beim Bezirksvergleich und Nina Siedler das Land Bayern beim Ländervergleich vertreten.