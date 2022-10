"Mega Pauker": Dieser Ostallgäuer trat bei "Ninja Warrior" an

Tobias Weirather, Lehrer am Gymnasium Buchloe, hat am Freitag als Zuschauerkandidat bei der RTL-Sendung "Ninja Warrior" teilgenommen. Wie sein Auftritt war.

29.10.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Bei der RTL-Sendung "Ninja Warrior" war am Freitagabend ein Kandidat aus dem Ostallgäu zu sehen. Tobias Weirather wurde als Zuschauerkandidat aus dem Publikum ausgewählt. Als solcher muss er nur ein Hindernis überwinden. Schafft er das, winken 1000 Euro und eine Wildcard, also ein fester Platz in der nächsten Staffel "Ninja Warrior" im kommenden Jahr.

Tobias Weirather ist Physik- und Sportlehrer am Gymnasium Buchloe und leitet dort das P-Seminar "Ninja Warrior". Zur Unterstützung sind eine Kollegin vom Gymnasium und eine Gruppe Schülerinnen und Schüler mit angereist.

Lehrer vom Gymnasium Buchloe bei "Ninja Warrior"

Ob Weirather die Challenge meistern kann, fragt Moderatorin Laura Wontorra? "Er ist schon fit", sagt eine Schülerin. Und Weirather meint: "Für die Schule hat es bisher gereicht. Schauen wir mal, was heute passiert."

Nachdem einige andere Kandidaten gezeigt werden, darf dann auch Weirather ran. Bei der Sendung "Ninja Warrior" müssen die Kandidaten einen Hindernisparcours überwinden und dabei ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen.

Weirather muss als Zuschauerkandidat nur ein Hindernis überwinden. Dieses heißt "Ringjagd". Dabei muss er sich an ein sechs Stangen enlanghangeln und dabei schnell genug sein, um am Ende einen Ring zu fangen. Mit diesem Ring muss er sich an zwei hintereinander hängende Stangen einhaken und sich zum Schluss auf eine Plattform schwingen. Schafft er das, hat er das Hindernis gemeistert und bekommt seine Belohnung.

Tobias Weirather bekommt Wildcard als Zuschauerkandidat bei "Ninja Warrior"

Die ersten Sprünge zur Hangelstrecke sowie das Hangeln scheint Weirather ohne Probleme zu meistern. Auch den Ring kann er fangen. Dann schwingt er sich mit dem Ring scheinbar mühelos von der ersten zur zweiten Stange. Da kommt er jedoch kurz ins Stocken. "Das haut nicht mehr hin", glaubt Kommentator Frank Buschmann. "Der kriegt keinen Schwung mehr."

Doch Weirather gelingt es dann doch den nötigen Schwung zu holen und auf die Plattform zu springen. Seine Schülerinnen und Schüler sowie seine Kollegin jubeln. Ebenso wie die Kommentatoren Frank Buschmann und Jan Köppel und Moderatorin Laura Wontorra. "Der ist jetzt King of Currywurst am Gymnasium Buchloe" ruft Buschmann und verpasst ihm den Spitznamen "Mega Pauker". Weirather wird damit in der nächsten Staffel als Kandidat bei "Ninja Warrior" zu sehen sein, wo er einen kompletten Hindernis-Parcours überwinden muss.

Die ganze Folge "Ninja Warrior" zum Nachschauen gibt es auf RTL+.

