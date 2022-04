Erweiterung genehmigt: Wie verändert sich der Norma in Buchloe?

Der Stadtrat Buchloe genehmigt den Ausbau der Norma-Filiale in der Bahnhofstraße. Welche Veränderungen geplant sind und wie groß der Discounter am Ende wird.

01.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Seit Mitte vergangenen Jahres befasst sich das Buchloer Bauamt mit einer Vergrößerung des Discounters Norma, der damit seinen Standort im Zentrum von Buchloe stärken möchte. Einstimmig genehmigten die Stadträte nun eine Änderung für den Anbau, der im Bereich des Parkplatzes entsteht.

Norma in Buchloe - Bürgermeister Pöschl: "Wichtig für Grundversorgung der Bürger"

Der Anbau soll mit 4,40 Metern etwas höher als ursprünglich geplant werden. Zudem erlaube es eine neue Konstruktion, das Dach zu begrünen, erklärte Bauamtsleiterin Barbara Tugemann. Die Verkaufsfläche vergrößert sich um 170 Quadratmeter. Insgesamt liegt die Grundfläche dann bei 1.150 Quadratmetern; der Bestand hat 850 Quadratmeter.

„Für die Grundversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass wir einen Vollsortimenter in der Innenstadt haben“, betonte Bürgermeister Robert Pöschl. (Lesen Sie auch: Seniorenheime in Waal und Buchloe wechseln in den Eigenbetrieb)

