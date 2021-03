Die Denklinger Künstlerin Cornelia Rapp gestaltet in Gundelfingen ein besonderes Friedensdenkmal. Was die Künstlerin damit bezweckt.

Von Buchloer Zeitung

10.03.2021 | Stand: 05:15 Uhr

„Orte mit zweifelhafter Vergangenheit in gewisser Hinsicht zu befrieden, ist zunehmend mein Anliegen.“ Auch bei ihrem jüngsten Projekt im schwäbischen Gundelfingen ist das die Intention der in Denklingen lebenden Bildhauerin Cornelia Rapp. Dort gestaltete sie zusammen mit TerraNova, dem Münchner Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, ein Kriegerdenkmal aus der Zeit des Nationalsozialismus in ein Friedensdenkmal um.