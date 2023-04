Nur noch Endspiele für den FC Buchloe

Kreisligist aus Buchloe unterliegt in Kirchheim mit 0:3. Woran es den Buchloern mangelt.

03.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Es war aus Sicht des FC Buchloe in gebrauchter Tag: Viel Aufwand, spielerisches Übergewicht, aber wie schon so oft in dieser Saison stellte sich der Erfolg nicht ein. Die zahlreichen Möglichkeiten wurden nicht genutzt. So stand es am Ende in Kirchheim 3:0 für die Gastgeber.

Ein Pfostenschuss für den FCB war alles

Buchloe hatte den besseren Start. Bereits nach 15 Minuten setzte Manuel Scherers einen Freistoß an den Pfosten. In der 30. Minute dann die Führung für den TSV: Ein ungenaues Abspiel im Spielaufbau des FCB ging voraus, die Abwehr war unsortiert und der Gästestürmer hatte keine Mühe, einzuschießen.

Allein vor dem Tor...

Fünf Minuten später stand Loris Hoti allein vor dem Kirchheimer Kasten und traf nicht. Die Buchloer spielten unermüdlich weiter, aber ohne Effektivität. Oft wurde der Spielfluss von der Heimelf mit Fouls unterbunden. Kurz vor der Pause fiel der zweite Treffer für die Heimmannschaft. Allerdings war die Entstehung irregulär: Der TSV-Spieler spielte den Ball ins Seitenaus, nahm den Ball und warf ihn selbst wieder ein, ohne dass die Unparteiischen eingriffen. Ehe die verdutzte FCB-Abwehr reagieren konnte, stand es 2:0. Kurz nach Wiederbeginn fiel die Vorentscheidung, Thomas Winter lenkte beim Klärungsversuch ins eigene Tor ab.

Klassenerhalt wird deutlich schwieriger

Mit dieser Niederlage wird das angestrebte Ziel, der Klassenerhalt, deutlich schwieriger zu erreichen. Es ist noch nichts verloren, aber ab jetzt gibt es nur noch Endspiele.