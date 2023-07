„Nur so kann unsere Tradition leben“

Beim Lechgautrachtenfest in Epfach nehmen am Sonntag 48 Vereine an dem großen Umzug durch die Gemeinde teil.

Von Lisa Gilz und Christine Wölfle

18.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Endlich wieder Gaufest! Das hörte man am vergangenen Wochenende nicht nur, das spürte man. Schon am Freitag beim „Lechgaufestball mit Boarischem Tanz“ feierten und tanzten die ausgehungerten Trachtler zur schneidigen Musik der „Brauhaus Musikanten“ und dem „Krainer Express“ – denn das letzte Lechgau-Trachtenfest ist immerhin vier Jahre her.

