Ausstellung "Lebenswelten" zeigt gelungenes Zusammenspiel von Grafik und Skulptur

In der Ausstellung „Lebenswelten“ zeigt Andrea Kreipe Grafik und Skulptur im Malura Museum in Oberdießen. Wie ihre Werke mit denen von Oswald Malura harmonieren.

08.11.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Es ist bereits die 72. Sonderausstellung, zu der Kunstinteressierte ins Oswald Malura Museum in Oberdießen eingeladen sind. Und es ist eine ganz besondere: Um die Skulpturen und Bilder, die Andrea Kreipe unter dem Titel „Lebenswelten“ hier ausstellt, besonders gut zur Geltung kommen zu lassen beziehungsweise ihre Wirkung mit Kunst von Malura zu unterstreichen und zu verstärken, wurden Bilder der Dauerausstellung gegen passendere getauscht. Das war ein Glücksgriff, denn die Arbeiten der beiden Künstler harmonieren damit auf wundersame Weise, kommunizieren untereinander und gehen auch mal auf Konfrontation.

Museumsbetreiber Elke und Andrew Malura und Künstlerin Andrea Kreipe hatten sich im großen, von Oswald Malura hinterlassenen Fundus auf die Suche gemacht und Arbeiten entdeckt, die sich farblich und auch inhaltlich ähneln. Für die Bildhauerein Andrea Kreipe steht seit ihrem Kunststudium der Mensch im Mittelpunkt ihres Schaffens. Es ist vor allem die Frau, mit der sie sich immer wieder beschäftigt.

"Lebenswelten" in Oberdießen - kleine Körper in Bronze und Monotypien

In der aktuellen Schau zeigt sie kleine Körper in Bronze, malerisch auf einen Stein geschmiegt oder erhöht auf Sockeln, über die sie fast zu schweben scheinen. Es sind schlanke Figuren, oft mit angedeuteten Bändern umwickelt. Damit macht Kreipe auf die Situation vieler Frauen aufmerksam. Zuweilen sind die Körper unvollständig, vom Leben gezeichnet. Sind sie in Gewänder gehüllt, dann sind diese akribisch gemustert – Kreipe patiniert selbst.

Die Skulptur „Was wir tun“ ist Teil der aktuellen Ausstellung.

„Lebenswelten“ anderer Art im oberen Stockwerk des Museums: Die Hannoveranerin Andrea Kreipe, die seit mehr als 30 Jahren in Böbing lebt und arbeitet und dort auch einen kleinen Bauernhof betreibt, hat hier den Brand ihres Bienenhauses künstlerisch verarbeitet. Halb verbrannte Waben, verkohlte Bienen hat die Künstlerin in Bronze gegossen und ihnen damit ein Denkmal gesetzt. Auch das Drahtgeflecht, in dem noch verkohlte Bienen und Wabenreste hängen, wurde zum starken Hinweis auf Werden und Vergehen.

Lebenswelten der anderen Art

Die von Andrea Kreipe ausgestellten Bilder im großen Raum sind Monotypien. Hierfür hat sie sich mit „Verdichtung und Auflösung“, einem Thema, dem sie sich seit Jahren widmet, beschäftigt. Sie beobachtet Materialien, die sich durch Umwelteinflüsse verändern. Irgendwann, das kann nach ein paar Monaten oder auch nach Jahren sein, greift die Künstlerin in das Geschehen ein, tritt mit der arbeitenden Materie in Dialog. Für die aktuelle Schau war das korrodiertes Eisen, dessen Rost sie auf Papier überträgt. Zunächst bearbeitete sie die verwendeten, großformatigen Papierbögen. Die Künstlerin faltet sie auf unterschiedliche Weise, fügt ihnen durch Reißen Wunden zu.

Im Fluss der Zeit in Oberdießen

Danach beginnt der Druckvorgang beziehungsweise wird Eisenoxid mittels einer besonderen, von Kreipe entwickelten Technik auf das Papier übertragen. Das jeweilige Ergebnis ist nicht wiederholbar – jedes Bild ist ein Unikat und mahnt in eindrucksvoller Art an den Fluss der Zeit, an das Vergehen alles Irdischen.

Die Ausstellung „Lebenswelten“ der Bildhauerin und Grafikerin Andrea Kreipe im Malura Museum in Oberdießen läuft bis einschließlich Sonntag, 3. Dezember. Öffnungszeiten sind: Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 08243/3638 oder per E-Mail an: museum@malura.info.

Film begleitet die Ausstellung im Malura Museum

Begleitend zur Ausstellung wird am Samstag, 25. November um 18 Uhr im Malura Museum der 80-minütige Film „Verdichtung und Auflösung“ gezeigt. In dem Werk geht es nicht nur um die künstlerische Arbeit von Andrea Kreipe.

Es wird auch das Leben der Bildhauerin neben der Kunst, die Arbeit auf dem Bauernhof eingefangen. Beobachterin mit der Kamera war die freischaffende Isabel von Ahlefeld-Fink, sie machte auch den Grobschnitt. Der Steingadener Michael Barth ist Postproducer und für den Feinschnitt verantwortlich. Barth war bei der Vernissage im Malura Musem anwesend und berichtete von der Entstehungsgeschichte des Films.

