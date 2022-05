Unbekannter randaliert in Bank-Vorraum in Oberostendorf

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag im Vorraum einer Bank in Oberostendorf für Chaos gesorgt. Die Polizei Buchloe sucht jetzt nach Zeugen.

In Oberostendorf hat in der Nacht auf Sonntag ein Unbekannter im Vorraum einer Bank in der Angerstraße randaliert. Den Angaben der Polizei zufolge, wurden unter anderem ein Bewegungsmelder von der Wand gerissen und Überweisungsträger beschmiert.

Unbekannter randaliert in Oberostendorf

Außerdem wurde in einem Lagerhaus neben dem Bankgebäude ein Sack Erde aufgerissen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe unter der folgenden Nummer zu melden: (08241) 9690-0.

