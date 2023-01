Offensivspektakel beim Spitzenreiter - ESV Buchloe siegt überraschend

Der ESV Buchloe überrumpelt auswärts sensationell den Tabellenführer. In der Bayernliga überrennen die Piraten den TEV Miesbach mit 10:4. Podrezov trifft zweinmal.

15.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Buchloer Piraten haben am Freitagabend für eine faustdicke Überraschung in der Bayernliga gesorgt. Beim bisherigen Tabellenführer TEV Miesbach siegten die Gennachstädter in einem von beiden Seiten sehr angriffslustig geführten Match mit sage und schreibe 10:4 (3:3, 4:1, 3:0). Vor allem offensiv wussten die Buchloer um den bärenstarken Torwart Johannes Wiedemann zu überzeugen, sodass sie einen überraschend deutlichen Auswärtssieg eingefahren und dem zu Hause bis dato noch ungeschlagenen Spitzenreiter zugleich die allererste Heimniederlage der Saison zugefügt haben.

Torfestival für die Zuschauer unterhaltsam

Schon im ersten Abschnitt bekamen die Zuschauer einen absolut unterhaltsamen, aufgrund der vielen Defensivlücken für die Trainer aber wohl eher haarsträubenden Durchgang zu sehen. Der Tabellenführer legte los wie die Feuerwehr und drückte sofort auf den ersten Treffer.

Premierentreffer von Podrezov

Statt dass die Hausherren in Führung gingen, machte Alexander Krafczyk mit den ersten beiden Buchloer Torschüssen zwei Treffer (2./6.). Nach dem Buchloer Traumstart schlug dann aber der Favorit zurück, als Matthias Bergmann auf 1:2 verkürzte (7.). Danach waren aber wieder die Piraten am Zug, deren Chancenverwertung beeindruckend war, denn Neuzugang Demeed Podrezov stellt mit seinem Premierentreffer den alten Abstand wieder her (10.). Auch danach hatten beide Teams weiter im Minutentakt beste Abschlusschancen und die Torhüter alle Hände voll zu tun. Bei einem verwandelten Penalty von Patrick Asselin war ESV-Keeper Wiedmann dann aber machtlos, womit Miesbach wieder auf 2:3 herankam (15.).

Im zweiten Drittel geht der Torreigen weiter

Und der Spitzenreiter glich noch vor der Pause aus, als erneut Asselin in Unterzahl getroffen hatte (18.). Auch im Mitteldrittel wurde weiterhin mit offenem Visier gekämpft. Felix Schurr brachte die Piraten wieder in Front (26.), was Miesbach mit dem Powerplaytreffer von Thomas März zum 4:4 beantwortete (28.). Anschließend wurde die Partie aufgrund von mehreren kleinen Fouls etwas nickliger, was allerdings nur die Piraten nutzten. Ein erfolgreicher Krafczyk-Penalty brachte den ESV wieder in Front (30.), und Christian Wittmann erhöhte im Powerplay anschließend gar auf 6:4 (32.). Nachdem die zweite Drittelpause aufgrund eines auf das Eis geworfenen Bechers vorgezogen wurde (36.), stellte der zweite Treffer von Wittmann die Weichen für die Piraten immer mehr auf einen Überraschungssieg (39.).

Es bleibt zunächst beim Vorsprung

Denn im Schlussdrittel ließen sich die Freibeuter den Drei-Tore-Vorsprung nicht mehr nehmen – ganz im Gegenteil. In Überzahl fand ein platzierter Schuss von Podrezov zum 8:4 ebenso den Weg ins Ziel (44.), wie eine schöne Powerplay-Kombination, die letztlich zum 9:4 von Robert Wittmann vollendet wurde (45.). Die Partie war damit längst entschieden, doch beinahe hätten es die Pirates nochmals unnötig spannend gemacht.

Buchloe unerwartet stark mit Specialteams

Nach einem übermotivierten Einsteigen von Felix Schurr, was zurecht mit einer 5+Spieldauerstrafe geahndet wurde (48.), mussten die Buchloer nochmals längere Zeit zum Teil in doppelter Unterzahl agieren. Doch selbst bei 6 gegen 3 – Miesbach hatte sehr früh den Torwart für einen weiteren Feldspieler vom Eis genommen – ließ Johannes Wiedemann mit teils spektakulären Paraden keinen Gegentreffer mehr zu. So überstand Buchloe die Phase schadlos. Stattdessen bejubelten die Piraten noch den dritten Treffer von Kapitän Christian Wittmann ins leere Miesbacher Tor zum 10:4-Endstand.