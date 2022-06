Anton Herz war 32 Jahre lang Vorstand des Oldtimer-Vereins Lindenberg. Nun will er kürzer treten. Seine private Sammlung ist beachtlich.

04.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es mutet wie eine Zeitreise an, wenn Anton Herz die Tore seiner Fahrzeughalle öffnet: Dicht an dicht stehen dort Oldtimer in Reih’ und Glied – Autos auf der linken Seite, Traktoren auf der rechten. Auf den Holzsparren zieren Ölkännchen und Messing-Hupen die Sammlung. Am Giebel lehnen riesige Reklame-Schilder aus Emaille und in der Luft liegt der Geruch von Öl und Benzin.

