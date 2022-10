Piraten des ESV Buchloe holen erstmals sechs Punkte an einem Wochenende. Dem 3:1-Heimerfolg gegen Amberg folgt ein hart erkämpfter 6:4-Auswärtssieg in Pegnitz.

31.10.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Erstmals in dieser Saison hat der ESV Buchloe ein Wochenende mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten abgeschlossen. Die Piraten feierten gegen Pegnitz ihren dritten Sieg in Serie. Nach dem 3:1-Heimsieg über Amberg nahmen die Buchloer am Sonntag in Pegnitz alle drei Punkte mit auf die Heimfahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.