Einschränkungen an der Lindenberger Ortsdurchfahrt dauern an

Nach den Bauarbeiten an der Querungshilfe wird die Lindenberger Ortsdurchfahrt noch nicht gleich wieder freigegeben. Was Autofahrer wissen müssen.

25.11.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Das Staatliche Bauamt Kempten plant die Sanierung des Asphaltfeinbelags der Ortsdurchfahrt Lindenberg unmittelbar nach Abschluss der wesentlichen Bauarbeiten an der Querungshilfe in dem Buchloer Stadtteil. Die ausführende Firma beabsichtigt, die Fräsarbeiten ab Dienstag, 28. November, sowie an den Folgetagen in der Kemptener Straße auszuführen. Den Anliegern soll die Anfahrt zu ihren Häusern weitestgehend ermöglicht werden.

Asphaltdecke in Lindenberg soll voraussichtlich am 4. Dezember aufgebracht werden

Die Asphaltdeckschicht soll vorbehaltlich trockener Witterung am Montag, 4. Dezember, vom südlichen Ortsende bis zur Ortsmitte Lindenberg in Höhe des Feuerwehrhauses neu aufgebracht werden. Die südlichste Einmündung der St.-Wendelin-Straße ist dann ab frühmorgens gesperrt und wird ab Mittag für den Anliegerverkehr wieder geöffnet. Die nördliche Einmündung der Eichenlohstraße gegenüber der Feuerwehr wird bis zum Mittag für den Anliegerverkehr geöffnet und den ganzen Nachmittag bis zum Abend über gesperrt sein.

Die Anwohner der Ortsdurchfahrt Lindenberg/Kemptener Straße werden dazu aufgerufen, ihre Autos an diesem Tag an einem ganztägig zugänglichen Ort abzustellen.

