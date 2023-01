Mehr Schutz für Uferbereiche von Gewässern im Ostallgäu

Kartierung abgeschlossen: Die Gewässerrandstreifen in Kaufbeuren und im Ostallgäu sind festgelegt. Was das für Garten- und Ackerbau bedeutet.

12.01.2023 | Stand: 12:02 Uhr

In Folge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ müssen seit 2019 in Bayern an natürlichen und naturnahen Gewässern Schutzstreifen ausgewiesen und beachtet werden. Diese Bereiche dürfen dann nicht (mehr) für Garten- oder Ackerbau genutzt werden. Um diese Schutzstreifen verbindlich festzulegen, hat die Wasserwirtschaftsverwaltung die entsprechenden Gewässer kartiert und eine sogenannte Kulisse ausgearbeitet.

Diese dient den Landwirten als Orientierungshilfe – insbesondere bei Grundstücken an Gewässern, die auf den ersten Blick nicht eindeutig als solche zu erkennen sind. Laut Wasserwirtschaftsamt Kempten ist seit Kurzem nun die Kartierung der Gewässer im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren abgeschlossen.

2500 Kilometer Gewässer dritter Ordnung im Ostallgäu und Kaufbeuren

In den vergangenen Monaten seien im Stadt- und Kreisgebiet knapp 2500 Kilometer Gewässer dritter Ordnung begangen und kartiert worden, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Dazu zählen in der Regel kleine Bäche und Gewässer, die von den Kommunen, Pflegeverbänden oder privaten Eigentümern unterhalten werden. Die Prüfung habe ergeben, dass rund 81 Prozent der untersuchten Gewässer „randstreifenpflichtig“ sind. Keine Schutzstreifen müssen aber an Straßengräben, Be- und Entwässerungsgräben oder verrohrten Gewässern eingehalten werden.

Die Karten für jedes Gemeindegebiet des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren sind auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Kempten zu finden.

Ab sofort besteht für betroffene Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Kartierung zu erheben. Dies kann schriftlich an die Poststelle des Wasserwirtschaftsamtes Kempten oder per E-Mail an Gewaesserrandstreifen@wwa-ke.bayern.de erfolgen. Die Einwendungsfrist endet am Mittwoch, 15. Februar.

Die endgültige Veröffentlichung der Gewässerrandstreifenkulisse erfolgt dann am Samstag, 1. Juli, über den „Umwelt-Atlas“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.

