Wie Pflegebedürftige finanziell entlastet werden

Um den Alltag und die häusliche Pflege zu erleichtern, haben alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 Anspruch auf Entlastungs- und Betreuungsangebote. Jedem Berechtigen stellen die Pflegekassen dafür monatlich 125 Euro zur Verfügung. Darauf weist der Pflegestützpunkt Ostallgäu hin, der Betroffenen bei der Suche nach Hilfsangeboten unter die Arme greift.

Dieses Geld kann für Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden, die nach Landesrecht anerkannt sind. Darunter fallen beispielsweise Nachbarschaftshilfen, Unterstützung im Haushalt, Seniorengruppen oder ehrenamtlich Tätige, die landesrechtlich anerkannt sind. Mit dem Geld kann man aber auch Pflege- und Betreuungsdienste sowie eine Tages- oder Kurzzeitpflege bezahlen.

Für das Geld müssen Pflegebedürftige keinen zusätzlichen Antrag stellen

Um das Betreuungs- und Entlastungsgeld zu erhalten, muss kein zusätzlicher Antrag gestellt werden. Allerdings wird die Leistung nur dann erstattet, wenn bereits bezahlte Rechnungen bei der Kranken- und Pflegekasse eingereicht werden. Der Dienstleister kann auch direkt mit der Pflegekasse abrechnen, wenn eine Abtretungserklärung abgeben wurde.

Auch mit allen anderen Fragen zur Pflege können sich Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer an den Pflegestützpunkt wenden, der beim Landratsamt angesiedelt ist. Dieser informiert unabhängig und kostenfrei über staatliche Leistungen sowie weitere Hilfsangebote. Bei Bedarf bietet die Stelle auch längerfristige Unterstützung an. Die Beraterinnen des Pflegestützpunkts sind erreichbar unter 08342/911-511 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@lra-oal.bayern.de.

Weitere Infos unter auf der Internetseite des Pflegestützpunktes.

