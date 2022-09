Zwischen Kulinarik und Musik: Ostallgäuer Landfrauenchor singt am Gardasee

Bei einem Ausflug nach Arco an den Gardasee vereint der Ostallgäuer Landfrauenchor gute Musik und leckeres Essen. Per Seilbahn ging's auf den „Monte Baldo“.

29.09.2022 | Stand: 05:03 Uhr

An den Gardasee führte ein mehrtägiger Ausflug des „Ostallgäuer Landfrauenchors“. Normalerweise ist die gemeinsame Singprobe in Germaringen im Zwei-Wochen-Abstand das wichtigste für die rund 30 sangesfreudigen Damen aus dem ganzen Ostallgäu. Doch schätzen sie durchaus auch die leckere Kulinarik sowie gemeinsame Chorreisen, die auch mal über die Region hinausgehen können. Dabei sind dann auch die Ehemänner und Partner der Sängerinnen gern gesehen.

Ostallgäuer Landfrauenchor reisen per Bus zum Gardasee

Ein Reisebus brachte die Gruppe nach Arco am nördlichen Gardasee. Von dort aus unternahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ausflüge in die Umgebung, etwa nach Limone oder mit der Seilbahn auf den „Monte Baldo“. Alternativ konnten auch die Orte Riva del Garda oder Malcesine erkundet werden.

Das durfte auf keinen Fall fehlen

Bei einem langen, kulinarischen Abend in einer Trattoria durfte natürlich die Musik nicht fehlen: Neben zwei Südtiroler Instrumentalisten, die immer wieder aufspielten, packten auch die Ostallgäuer Chordamen ihre Noten aus und sangen das Ostallgäu-Lied und Brahms´ „Guten Abend, gut Nacht“. Am dritten Tag trat die Gruppe die Heimreise ins Ostallgäu an und besuchte zuvor noch ein Pfahlbautenmuseum am Ledro-See.

