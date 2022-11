Osterhasen vor Weihnachten - Kaninchenschau in Buchloe

Vom possierlichen Langhaar bis zum Deutschen Riesen: Bei der Kreiskaninchenschau des Kleintierzüchtervereins Buchloe sind viele Rassen und sogar einige Exoten vertreten.

14.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Löwe – Sinnbild für Kraft, aber im Ostallgäu nur selten anzutreffen. Doch am Wochenende tummelten sich gleichsam mehrere kleine Brüder des majestätischen Raubtieres in Buchloe – die Löwenköpfchen. Das sind zwar eher nur kleine weiße puschelige Kaninchen, aber die Art der Kopfbehaarung haben sie mit dem Raubtier gemeinsam.

Die Löwenköpfchen gehörten zu den 285 Artgenossen, die bei der Kreiskaninchenschau des Kleintierzüchtervereins Buchloe ausgestellt wurden. „Ich bin sehr zufrieden mit der Schau“, erklärte Ausstellungsleiter Martin Haug.

Rund 200 Züchter und Besucher waren gekommen, um sich die Tiere anzuschauen. Die Laien wollten die Tiere sehen oder sich gar eins zulegen – so gehörten zu den Besuchern auch einige Kinder, die mit leuchtenden Augen vor den Käfigen standen. Und die anwesenden Kaninchen machten die Auswahl gewiss nicht einfach: Neben den possierlichen Löwenköpfchen gab es silbergraue Marder Rex blau oder dunkelbraune Thüringer, die mit glattem kurzen Fell überzeugten. Oder aber die Satin, benannt nach ihrem satinartigen Fell. Und wer es gerne größer mag, fand vielleicht an den Deutschen Riesen Gefallen – kleinen Giganten, deren größtes Exemplar in Buchloe 9,2 Kilo auf die Waage brachte.

Ausstellungsleiter Martin Haug wiederum brachte ein paar Exoten mit: Jamora. Langhaarige, schwarz, weiß und braun gemusterte Kaninchen. „Die gibt es nur einmal in Bayern. Dafür bin ich in ganz Deutschland herumgefahren“, berichtet er. Selbst der Preisrichter stutzte angesichts der Rarität: „Das letzte Mal habe er einen Jamora vor 15 Jahren gesehen“, erzählt Haug. Die Preisrichter wiederum waren auch ein Grund, weshalb die Züchter da waren: Zum einen, um Nachwuchs oder Gefährten für ihre eigene Zucht zu bekommen, zum anderen, um Auszeichnungen für ihre Tiere zu erhalten.

Jamora von Martin Haug preisgekrönt

42 Aussteller von Vereinen aus Buchloe, Füssen, Kaufbeuren, Kempten, Obergünzburg oder Sonthofen präsentierten 285 Tiere in 68 Zuchtgruppen. 16 Titel zum Kreismeister wurden vergeben, unter den Titelträgern sind auch zwei Buchloer Züchter: Peter Ullmann mit seinen Hasenkaninchen rotbraun und Haug mit seinen Jamora. Dabei wurden Fell, Kopf, Körperform, Gewicht und Pflegezustand bewertet sowie je nach Rasse andere Merkmale. Außer Konkurrenz präsentierte Martin Haug junior noch die Klein Rex gelb: Kleine gelbbraune glatthaarige Kaninchen, deren Anerkennung als Rasse noch läuft.

„Allen Züchtern ist es wichtig, gute Bewertungen zu bekommen oder gar die höchste Punktzahl zu erzielen. Denn das ist der Lohn für viele Mühen. Jeder Erfolg auf einer Ausstellung ist das Ergebnis vieler Bemühungen“, erklärte zur Eröffnung Bürgermeister Robert Pöschl. Der freute sich ansonsten darüber, dass die Schau wieder stattfindet. „Ist dies doch ein Zeichen für Wiederbeginn und Zuversicht.“ Tatsächlich hatte der Kleintierzüchterverein Buchloe während der Pandemie seine Aktionen stark eingeschränkt.

Keine Hauskaninchen ohne Züchter

„Corona hatte uns ausgebremst“, sagt Haug senior. Deshalb ist die Kreisschau die erste Ausstellung seit drei Jahren in Buchloe und Haug mit den 200 Besuchern zufrieden. Immerhin sei der Verein nicht in die Kritik einer Tierschutzorganisation geraten wie manche Kollegen. „Wir haben hier ja auch nur Hauskaninchen. Das sind keine Fluchttiere wie die wilden Kaninchen“, erzählt Haug. Und wer, wenn nicht die Züchter solle die Zucht dieser Kaninchen betreiben. Löwenköpfchen oder Jamora gebe es schließlich nicht überall.