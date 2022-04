Nach Absage in Bad Wörishofen: "Osterhasenschule" öffnet in Wiedergeltingen

Der streitbare Goldschmied Siegfried Unsin sorgte mit der „Osterhasenschule“ für Aufsehen. Mit den Langohren läutet er jetzt den Frühling in seiner Heimat ein.

Von Franz Issing

08.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach vier Jahren Odyssee und zahlreichen Auftritten am Denkmalplatz in Bad Wörishofen sind die Osterhasen des Goldschmieds Siegfried Unsin wieder zurück in ihre Heimat nach Wiedergeltingen gehoppelt. Dort freuen sich die bunten Langohren aus Styropor auf ihren großen Auftritt am Palmsonntag, 10. April, vor vielen großen und kleinen Gästen.

