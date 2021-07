Partys an Baggerseen rund um Buchloe werden zum (Müll)-Problem

Türkheims Marktrat beklagt den Müll von Feiernden an den Baggerseen. Wie die Nachbargemeinde Amberg reagiert hat.

21.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Partys unter freiem Himmel werden zunehmend zum Problem in Türkheim und Umgebung. Nach dem Wochenende sehe es rund um die Fischweiher aus wie auf einem Schlachtfeld, berichtete Stefan Gaschler, der Vorsitzende des Türkheimer Fischereivereines, im Marktrat, wo Gaschler ebenfalls Mitglied ist.

Er beklagte die Zustände um die Kiesweiher Dachser, zwischen Türkheim und Bahnhof gelegen. In der Corona-Pandemie mit weiterhin geschlossenen Clubs würden Jugendliche und Feiernde verstärkt auf die Natur ausweichen, um Partys zu veranstalten. Und dabei ließen sie all ihren Müll liegen.

Mit dem Aufräumen kaum mehr nachgekommen

Seine Vereinsmitglieder kämen mit dem Aufräumen kaum noch nach, beklagte Gaschler. Müll, Flaschen und auch Scherben türmten sich auf. Es bestehe für seine Mitglieder sogar Verletzungsgefahr beim Wegräumen. „Wir sind nicht mehr Herr der Lage“, schilderte Gaschler. An den Wochenenden sei die ganze Gegend – auch in der Nacht – zugeparkt, trotz der Parkverbotsschilder an beiden Seiten des Weges.

Schilder werden nicht beachtet

Diese würden einfach nicht beachtet. Sollte einmal etwas passieren, dann hätten die Rettungswagen wahrscheinlich Probleme, zum Unglücksort zu kommen. Verbotsschilder würden sogar beschädigt oder gleich abmontiert. Der Verein habe die Zugänge zu den Fischweihern gesperrt. Eigentlich hätten nur Vereinsangehörige Zugangsrecht. Die Fischer haben auch schon Mülleimer aufgestellt, mit geringem Erfolg, sagte Gaschler. Auf die Frage von Anna-Kristin Josten (Grüne), wer denn die Müllbeseitigung zahle, meinte Gaschler, das übernehme derzeit der Fischereiverein.

Uferbereich abgraben lassen

Bürgermeister Christian Kähler bedauerte die Zustände und vermutete, dass dies eine Folge der Coronaeinschränkungen sei. Die Jugend wisse nicht mehr, wo sie hingehen soll. Auch am Amberger Baggersee, der direkt an der Grenze zum Ostallgäu liegt, hatte es immer wieder Ärger wegen des vielen Mülls gegeben, den Badegäste und Feiernde hinterlassen haben. Nun hat die Nachbargemeinde Amberg ihre Ankündigungen offenbar wahr gemacht und die Uferbereiche des Baggersees abgraben lassen.

