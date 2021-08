Schon wieder legen Lokführer die Arbeit nieder. Reisende und Pendler am Bahn-Drehkreuz Buchloe sehen die Situation gelassen – es gibt aber auch Kritik.

23.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ungewöhnlich ruhig ist es an diesem Montagmorgen am Buchloer Bahnhof – selbst für einen Tag in den Sommerferien. Aber wo keine Züge fahren, da warten eben auch keine Fahrgäste. Weil die Lokführergewerkschaft GDL seit der Nacht zum Montag auch den Personenverkehr bestreikt, fahren dreiviertel aller Fernzüge und mehr als die Hälfte der Regionalzüge nicht. Das große Chaos ist – zumindest in Buchloe – trotzdem ausgeblieben.