Ein Esel genießt es, im Rampenlicht zu stehen

Bei der Jubiläumspassion in Waal stehen nicht nur Menschen auf der Bühne. Der wahre Star hat vier Beine und lange Ohren: Chico. Wie das Maultier sich auf den großen Auftritt vorbereitet.

17.04.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Proben für die Jubiläumspassion in Waal laufen auf Hochtouren und gehen langsam in die heiße Phase. Nun trabt auch ein besonders begnadeter Schauspieler zu den Terminen an: Esel Chico. Nach 2015 steht das Maultier heuer zum zweiten Mal auf der Bühne des Passionsspieltheaters. Von Lampenfieber ist bei dem 18-Jährigen keine Spur. Vielmehr kann er seinen großen Auftritt kaum erwarten. Denn Chico ist eine kleine Rampensau, wie Besitzerin Elisabeth Geiger verrät.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.