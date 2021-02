Die Passionsspiele Waal fanden vor 400 Jahren, inmitten der Pest, zum ersten Mal statt. Jetzt können sie wegen einer neuen Pandemie nicht stattfinden - vorerst.

21.02.2021 | Stand: 15:03 Uhr

Nicht nur einmal ist in den vergangenen Monaten Corona mit der Pest in einem Atemzug genannt worden. Wegen der aktuellen Pandemie wird die Waaler Jubiläumspassion, die in diesem Jahr eigentlich von April bis Juli gespielt werden sollte, um zwei Jahre verschoben. Bemerkenswert dabei ist, dass die Waaler Passionsspiele aus der Zeit der furchtbaren Pestjahre um 1621 stammen. Insofern ist es in diesem Fall unumgänglich, Corona und Pest in einem Atemzug zu nennen.