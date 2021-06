Premiere im Singoldmarkt: In der Mühlstraße in Waal soll ein Holzhaus mit Flachdach errichtet werden. Warum der Gemeinderat den Bau wohl nicht verhindern kann.

05.06.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Passt ein Holzblockhaus mit Flachdach in den idyllischen Singoldmarkt Waal? Mit dieser Frage mussten sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigen. Dem Gremium lag eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses in Holzblockhausbauweise in der Mühlstraße vor.