Patientin will sich von Sanitätern nach Buchloe ins Krankenhaus bringen lassen, bleibt zunächst aber in Kaufbeuren. Rettungsdienstgesetz sieht dies so vor.

02.09.2021 | Stand: 21:02 Uhr

Weil sie unter extremen Schmerzen litt, hat Ruth Weismann am Abend des 20. Juni den Notruf gewählt – und eine „Tortur“ erlebt, wie sie schildert. Bei der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst hat sie nun Beschwerde eingereicht – wegen „menschenfeindlicher Behandlung durch die Mitarbeiter des BRK“.