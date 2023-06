Personallage in Buchloer Kitas nach wie vor angespannt

Die Buchloer Kitas sind weiterhin auf der Suche nach Personal. Für den Start des neuen Betreuungsjahres hat Bürgermeister Pöschl jedoch gute Nachrichten.

09.06.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Für das Betreuungsjahr 2023/24 müssen in Buchloe noch einige Abstimmung zur Organisation und dem Kitapersonal getroffen werden. „Die Personallage ist sowohl in den zwei kirchlichen als auch in den vier städtischen Kitas nach wie vor angespannt“, teilt Bürgermeister Pöschl mit. Derzeit seien mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht und die beiden Träger unternehmen große Anstrengungen, „um die hohe fachliche Qualität auch im neuen Betreuungsjahr weiterführen zu können.“

Alle bereits angemeldeten Buchloer Kinder bekommen im September einen Kitaplatz

Doch Pöschl hat auch gute Nachrichten für Eltern: Nach derzeit vorliegenden Anmeldestand bekommen alle Kinder zum September 2023 einen Platz. Nach den Betriebserlaubnissen stehen dann 127 Krippenplätze und 513 Kindergartenplätze in den Einrichtungen in Buchloe und Lindenberg zur Verfügung. Darin seien bereits die 18 neu installierten Plätze bei den Gennachspatzen sowie 20 Kindergartenplätze in der Wald- und Wiesengruppe beinhaltet.

„Derzeit sind 46 Integrationskinder für das neue Betreuungsjahr gemeldet“, wie der Bürgermeister mitteilt – 43 für den Kindergarten und drei Krippenkinder. Im Kindergarten belegt ein Kind mit anerkanntem erhöhtem Betreuungsbedarf drei Plätze und in der Krippe zwei. Somit sind für die 46 integrativen Kinder 135 Plätze reserviert. „Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hinzukommen werden.“ Das Kita-System sei dynamisch, auch aktuell gingen täglich An- und Abmeldungen ein. Diese gehören nicht mehr zum zentralen Anmeldeverfahren und werden von den Kita-Leitungen bearbeitet.

