Personalmangel: Kinderhort in Amberg droht Schließung

Dem Kinderhort in Amberg droht nach wie vor die Schließung: Noch immer gibt es keine Lösung bei der Neubesetzung der Betreuungsstelle im Kinderhort. Inzwischen laufe die vierte Ausschreibung, teilte Bürgermeister Peter Kneipp mit. Sollte auch diese Suche ergebnislos bleiben, müsse der Kinderhort dauerhaft geschlossen werden. Für die Betreuung der Schulkinder nach den Unterrichtsstunden besteht bekanntlich kein Rechtsanspruch. Weitere Themen der Sitzung waren:

Amberg: Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet Ost

Nachdem keinerlei Einwände gegen den Verzicht auf eine bisher innerhalb des Amberger Gewerbegebietes Ost vorgesehene Straße von beteiligten Behörden und der Öffentlichkeit eingegangen waren, konnte die Bebauungsplanänderung vom Gemeinderat beschlossen werden.

Drei Eigentümer am Außenrand des Gewerbegebietes hatten in dieser Planänderung ihre Chance gesehen und einen Antrag auf Umwidmung ihrer Grundstücke von reiner Gewerbe- in Mischnutzung zu stellen. Was zunächst belanglos scheint, hätte für die Antragsteller allerdings eine enorme Wertsteigerung ihres Grundes zur Folge, gilt doch für Gewerbeflächen aktuell ein Bodenrichtwert von 45 Euro pro Quadratmeter, während bei einer gemischten Wohnbebauung 125 Euro anzusetzen sind. Der Gemeinderat beschloss, die Anträge zur rechtlichen Abklärung an das Landratsamt zu delegieren.

Hundesteuer erhöht

Mit einer anderen Variante von „Flächennutzung“ hatte auch der nächste Tagesordnungspunkt zu tun. Wiederholt klagen Anwohner, die auch die öffentlichen Grünflächen vor ihren Häusern mit pflegen, über die Hinterlassenschaften von Hunden, die zu entfernen die Besitzer der Vierbeiner offenbar gerne anderen überlassen. Bürgermeister Peter Kneipp ist es darüber hinaus ein Dorn im Auge, wenn Hundekot in den auf gemeindlichen Plätzen aufgestellten Abfalleimern landen. Ungeachtet dessen sah es der Gemeinderat an der Zeit, die seit 2002 unveränderte Hundesteuer nun auch – wie in anderen Gemeinden – zu erhöhen. Nach der jetzt verabschiedeten Satzung werden für den ersten Hund 60 Euro, den zweiten 120 Euro und für den dritten und jeden weiteren Hund 200 Euro jährlich fällig.

Kampfhunde fanden in der Auflistung bislang keine gesonderte Berücksichtigung. Das beschloss der Gemeinderat ebenfalls nach dem Muster anderer Gemeinden zu ändern. Für den ersten Kampfhund erhebt Amberg nun eine Steuer von 500 Euro, für den zweiten und jeden weiteren 1000 Euro jährlich.

Genehmigt wurden vom Gemeinderat dann noch Ausgaben in Höhe von 193.000 Euro für die Gastronomieeinrichtung im Dorfgemeinschaftshaus.

Neue Scheiben für das Schlachthaus

Und dann gab es mit dem ehemaligen Amberger Schlachthaus noch ein Kuriosum aus einer anderen Zeit als Abschluss der Sitzung. Es befindet sich hinter der Hausnummer 3 in der Raiffeisenstraße. 1959 von einer 45-köpfigen Interessengemeinschaft erbaut, diente es vor allem als Kühlhaus für Fleisch und Wurst. Einen Schlachtraum für den Bedarf der Interessengemeinschaft anzubauen bot sich an. Dazu gehörte auch eine Viehwaage. Bürgermeister Kneipp erinnerte sich noch an die Zeit, als die Metzger hier montags vor der Viehwaage Schlange standen, wenn das Vieh angeliefert wurde.

In den vergangenen Jahren durfte hier nur noch für den Eigenbedarf geschlachtet werden, weil die Einrichtung nicht mehr den gewerblichen und hygienischen Vorschriften entsprach. Ab 2013 war definitiv Schluss. Die Gemeinde hat einen Teil des Innenraums vermietet, einen anderen Teil nutzt sie selbst als Lagerraum. Und weil offenbar Kinder jüngst Fensterscheiben eingeworfen hatten, tauchte das ehemalige Schlachthaus nun wieder in der Gemeinderatssitzung auf. Kneipp wurde beauftragt, ein Kostenangebot für die Fensterreparatur einzuholen.

