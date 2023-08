Pfarrer Forma verabschiedet sich von Waal

Er verlässt die PG Jengen-Waal und geht zum September nach Welden. Auch Gemeindereferentin Sabine Reisacher wechselt.

03.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Am Patroziniumsfest in Waal hat sich Pfarrer Jan Forma offiziell von seiner Gemeinde verabschiedet. Er wechselt zum 1. September zur Pfarreiengemeinschaft Welden.

Im Gottesdienst sorgte Dietmar Ledel für festliche Klänge an der Orgel, mit dabei waren auch der Kirchenchor, sowie das Bläserensemble der Harmonie Waal. Durch dieses Zusammenwirken konnte zum Festtag die Turmbläser-Messe meisterhaft aufgeführt werden.

PG Waal-Jengen vor sieben Jahren gegründet

Pfarrer Jan Forma ging in seiner Festansprache auf das Leben der Patronin St. Anna ein. Bevor die PG Waal-Jengen vor sieben Jahren gegründet wurde, war Forma fünf Jahre Seelsorger in der PG Jengen. Mit dieser Neuorganisation warteten auf den Pfarrer zahlreiche freudige Ereignisse, vielfältige Aufgaben, reger Verwaltungsaufwand, Kirchenrenovierungen, Personalangelegenheiten, häufige Sitzungen und Besprechungen und große Herausforderungen, wobei er großen Wert darauf gelegt hat, die Menschen, die ihm anvertraut waren seelsorgerisch zu betreuen. Aufrichtigen Dank richtete Pfarrer Jan Forma an seine pastoralen Mitarbeitenden, an das Büroteam, an die Gremien, sowie an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Ganz besonderen Dank gab es für Pfarrhelferin Sabine Reisacher für gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie habe ihre Aufgaben mit viel Herz und Gespür zu aller Zufriedenheit wahrgenommen, vor allem im Einsatz mit Kindern und beim Mitwirken bei besonderen Anlässen. Auch sie verlässt die PG Waal-Jengen und wechselt nach Buchloe.

Viele Abschiedsreden

In den Abschiedsreden brachten beide deutlich zum Ausdruck, dass sie gerne in der PG Waal-Jengen tätig waren. Auch von Seiten der Pfarreiengemeinschaft Waal gab es herzliche Dankesworte und Aufmerksamkeiten an die beiden Scheidenden von Kirchenpfleger Johann Schmid, von der Pastoralratsvorsitzenden Andrea Vögele, den Ministrantinnen Anna Hörner und Bettina Fischer und von Bürgermeister Robert Protschka. Zu anschließenden Begegnungen mit Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden, sorgte das ehrenamtliche Team mit einem Stehempfang.