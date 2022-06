„Pfarrer mit der Gitarre“ - Abschied von Hermann Ritter

17 Jahre lang war Hermann Ritter Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lamerdingen. Nun ist der beliebte Seelsorger mit 81 Jahren verstorben.

17.06.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Im Alter von 81 Jahren ist der emeritierte Pfarrer Hermann Ritter verstorben. Ritter wurde am 10. Oktober 1940 in Landsberg geboren und am 23. Juni 1968 zum Priester geweiht. Bischof Bertram Meier würdigte den Verstorbenen als Seelsorger, der die ihm anvertrauten Menschen treu begleitet habe.

„Als Lechrainer in Landsberg geboren ist Pfarrer Ritter an den verschiedenen Wirkungsstellen seiner Heimatregion treu geblieben“, so der Bischof. Vor allem in Lamerdingen und Hohenfurch, wo er jeweils viele Jahre wirkte, habe er die Gläubigen treu begleitet.

Hermann Ritter war Benefiziat in Buchloe und später Pfarrer in Lamerdingen

Hermann Ritter wuchs in Augsburg auf und entschied sich früh für die geistliche Laufbahn. Nach der Priesterweihe war er als Kaplan in Dillingen und Haunstetten-St. Pius tätig, 1973 wurde er zum Benefiziaten in Buchloe ernannt. Ab 1977 wirkte Ritter 17 Jahre als Pfarrer in Lamerdingen, anschließend 13 Jahre in Hohenfurch.

Neben seinen priesterlichen Aufgaben erteilte er über drei Jahrzehnte lang zahlreichen Kindern und Jugendlichen Religionsunterricht und brachte vielen auch das Flötenspiel bei. Der musikalische Geistliche war vielen auch als „Pfarrer mit der Gitarre“ bekannt, spielte aber auch andere Instrumente – Geige, Klavier und Orgel. Zur Einweihung der neuen Orgel in der Großkitzighofener Kirche im Jahr 1985 hat Ritter sogar selbst eine Messe komponiert.

Der Honsolgener auch im Ruhestand noch als Seelsorger aktiv

Nach seiner Emeritierung 2007 zog Hermann Ritter nach Honsolgen und war im Ruhestand noch als Seelsorger und Chorsänger aktiv. Zudem bereitete er Wortgottesfeiern vor, machte Texte und Konzepte dafür im Internet frei zugänglich. Das Requiem für Pfarrer Hermann Ritter mit der anschließenden Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Honsolgen findet am Donnerstag, 30. Juni, um 14 Uhr in Mariä Himmelfahrt statt.

Lesen Sie auch

Fronleichnam in Buchloe Fronleichnams-Prozessionen ziehen durch Buchloe und Kleinkitzighofen

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".