Pflanzen für die Seele und für den Magen

Gartentrends wechseln häufig. Doch was setzen die Buchloer heuer am liebsten vor ihrem Haus oder auf dem Balkon und was hat die Pandemie damit zu tun?

09.04.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Wie werden die Rosen besonders schön? Was braucht man für einen grünen Daumen? Und welches Gemüse hat eigentlich gerade Saison? In loser Folge fragen wir nach Tipps für den Garten, die Dachterrasse und den Balkon. Außerdem werfen wir einen Blick in die außergewöhnlichsten Gärten der Region. Diesmal haben wir bei Buchloer Blumenhändlern und Gartenspezialisten die aktuellen Trends erfragt.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.