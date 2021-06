Mit einem deutschlandweit einmaligen Projekt wird in Fuchstal untersucht, ob Windräder geschützte Vögel gefährden. Wie das funktioniert.

09.06.2021 | Stand: 07:47 Uhr

Erstmals in Deutschland soll in Fuchstal auf die Dauer von fünf Jahren untersucht werden, wie sich Windkraftanlagen im Wald auf die Vogelpopulation auswirken. Dafür will die Gemeinde 1,2 Millionen Euro investieren. Die Studie wird zeigen, wie neue Windräder im Gemeindegebiet gebaut werden.