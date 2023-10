Buchloer Piraten geraten zum Auftakt der Saison ins Straucheln

ESV Buchloe kassiert gegen den ERSC Amberg im ersten Punktspiel eine klare 1:6-Niederlage.

16.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der ESV Buchloe ist am Sonntagabend mit einer Niederlage in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Die Freibeuter unterlagen dem ERSC Amberg in eigener Halle mit 1:6 (0:1/0:3/1:2), wobei das Ergebnis unter dem Strich etwas zu deutlich ausfiel. Die Niederlage zum Start war dennoch verdient, da die Buchloer gegen clever und kompakt stehende Gäste vorne zu viel liegen ließen.

