Pleiten, Pech und Pannen - die Arbeiten an der Kita in Igling

Plötzlich auftauchende Leitungen, eine insolvente Baufirma und ein undichtes Dach: Seit Beginn macht der Erweiterungsbau der Kita in Igling Probleme.

09.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die gute Nachricht: Der Estrich ist endlich verlegt. Die schlechte Nachricht: Die Gemeinde Igling ist mit der Erweiterung des Kindergartens über ein Jahr im Verzug. Gegenüber unserer Redaktion berichtet Bürgermeister Günter Först über Pleiten, Pech und Pannen des langwierigen Projekts.

Frühjahr 2022 sollte der Bau fertig sein

Die Kindertageseinrichtung Igling wird um drei zusätzliche Krippengruppen plus Nebenräume erweitert. 1,4 Millionen Euro Gesamtkosten sind dafür im Haushalt veranschlagt. Schon längst sollten Kinder die neuen Räumlichkeiten bevölkern, denn im Frühjahr 2022 war die Eröffnung geplant. Der Erweiterungsbau steht auch, ist jedoch mit einem Bauzaun versehen. Anstatt mit Kinder-Hausschuhen ist weiterhin ein Besuch mit Helm und Arbeitsschutzschuhen angebracht.

Firma pleite, Pläne verloren

In 13 Jahren als Bürgermeister hat Günter Först einige Bauprojekte in der Gemeinde umgesetzt, etwa beim Anbau für die offene Ganztagsschule oder beim Um- und Ausbau des ehemaligen Unteriglinger Pfarrhofs. Eine derart schwierige Umsetzung, wie in diesem Fall habe er bisher nicht erlebt. Der Anfang aller Probleme sei ein Hauptrohr des Wasserzweckverbands gewesen, erläutert Först. „Im Juli 2021 wurde festgestellt, dass es unterhalb der Baustelle verläuft.“ Hierfür musste die Landrat-Müller-Hahl-Straße aufgerissen werden, damit das Rohr verlegt werden konnte. „Für die Erdarbeiten mussten dann die Nahwärme-Fernleitung abgesichert werden“, erinnert sich Först an den nächsten Knackpunkt. Denn die zuständige Baufirma war während der laufenden Arbeiten insolvent gegangen – und damit auch das Wissen darüber, wie die Leitungen zu Beginn abgesichert wurden.

Domino-Effekt durch Pannen

Als auch dieses Problem überwunden war, wurde mit vielen Monaten Verzögerung mit den Erdarbeiten begonnen. Doch: „Eine Kanalleitung und ein Schacht wurden vergessen und eine Umplanung wurde notwendig“, sagt Först. Die Vielzahl an Verzögerungen löste einen Domino-Effekt an Verschiebungen aus, da neue Termine mit den beauftragten Firmen gefunden werden mussten. Im Winter konnte aus Sicherheitsgründen nicht das Dach gedeckt werden. Im Keller war der Estrich zunächst nicht eben. In den Eingangsbereich hatte es hineingeregnet. „Die Probleme haben sich durch alle Gewerke gezogen“, bedauert Först.

Neue Baufirma, neuer Architekt

Irgendwann wurde es der Gemeinde zu bunt. Die Vermutung: Planerisch und in der Ausführung sei einiges falsch gelaufen. „Wir haben im August 2022 einen Sachverständigen beauftragt.“ Der beanstandete unter anderem die Fassade und die Abdichtung des Daches. Um es positiv zu sehen: Immerhin soll kein Schimmel entstanden sein. Mit dem Bauüberwacher und einem neuen Architekten des Büros Roter Punkt Architekten aus Ravensburg – die zuständige Architektin hatte in der Zwischenzeit die Firma verlassen – sei man nun zufrieden, teilt der Bürgermeister mit. Doch nicht nur professionelle Fehlentscheidungen hätten hierzu geführt, sondern auch die Auswirkungen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, meint Först.

Eröffnung soll im Frühjahr sein

Zuletzt hatte man mit einer Eröffnung zum neuen Kindergartenjahr im September und dementsprechend mit 36 und nicht 27 Kitaplätzen geplant. „Als Notlösung haben wir die Integrationsgruppe in den Jugendraum im Untergeschoss verlegt und oben eine weitere Krippengruppe ermöglicht“, erklärt Bürgermeister Günter Först. Die Außenanlage braucht wohl noch eine Weile, aber im nächsten Frühjahr sollen endlich Kinderstimmen statt Baulärm den Erweiterungsbau füllen.