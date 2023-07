Wenn "Handwerker" einfach klingeln, ist Vorsicht geboten

Wenn es ständig an der Haustür klingelt, weil jemand seine Dienste anbietet, ist das vielen lästig. Verboten ist das nicht, sagt die Polizei.

Von Angela David

21.07.2023 | Stand: 05:19 Uhr

„Möchten Sie nicht längst einmal wieder Ihre Fenster gestrichen haben – wir machen das schnell und günstig“, verspricht der sympathische Mann in Handwerkerkluft an der Haustüre. Ein anderer will die Hofeinfahrt und die Dachrinne sauber machen. Am nächsten Tag klingelt ein Vertreter für Solarmodule für das Dach. Werbung an der Haustüre ist vielen lästig und auch suspekt. Zu Recht, sagen Polizei und Handwerkskammer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.