Fündig wurden Beamte der Polizei Buchloe bei einer Kontrolle von Jugendlichen am Dienstagabend. Ein 15-Jähriger verstieß sogar gegen das Waffengesetz.

07.07.2021 | Stand: 13:25 Uhr

Die Polizei-Kontrolle der Jugendlichen fand am Dienstagabend an einer Parkbank in der Kerschensteinstraße in Buchloe statt. Ein 17-Jähriger hatte laut Mitteilung mehrere Gramm Marihuana dabei. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Ein 15-jähriger Begleiter führte eine ungeladene Softairpistole mit sich, die von den Beamten ebenfalls entdeckt wurde.

Buchloe: Junge verstößt gegen Waffengesetz

Der Junge muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

