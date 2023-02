Kinder stecken Hecke in Buchloe in Brand

Sie wollten nur spielen: Bei einem Familientreffen vertreiben sich zwei Kinder die Zeit im Garten. Dann haben sie ein zündende Idee.

21.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Am Montag haben zwei Jungen in Lindenberg draußen gespielt und mit einem Feuerzeug eine Hecke angezündet. Wie die Polizei berichtet, besuchte die Familie mit ihrem 6-jährigen Sohn ihre Verwandten in der Siechenbachstraße. Er spielte mit dem gleichaltrigen Sohn der Gastgeber abends im Garten. Das Besucherkind hatte ein Feuerzeug dabei.

Feuerwehren Buchloe und Lindenberg im Einsatz

Die Kinder kamen auf die Idee, damit die Nachbarhecke anzuzünden. Der Junge, der zu Besuch war, zündete schließlich das Gebüsch an. Nach kurzer Zeit brannte die Hecke auf einer Länge von zehn Metern. Die Wehre Buchloe und Lindenberg löschten das Feuer schnell. So griff der Brand nicht auf weitere Pflanzen oder Gebäude über. Es gab keine Verletzten, der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Gegen die beiden strafunmündigen Kinder läuft ein Ermittlungsverfahren.

