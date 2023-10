Spezialeinheit stürmt Haus bei Buchloe und findet Waffen

Ein Spezialeinsatzkommando hat in einem Haus in Lindenberg bei Buchloe Waffen sichergestellt. Zuvor hatte ein Mann seine Ehefrau bedroht.

27.10.2023 | Stand: 14:46 Uhr

Ein Mann hat in Lindenberg (bei Buchloe) am Mittwochabend seine Frau mit einer Waffe bedroht. Diese verließ daraufhin mit ihren Kindern das Haus und zeigte ihren Mann an, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Polizeieinsatz in Buchloe am Donnerstag - Waffen gefunden

Weil nicht klar war, ob der Mann tatsächlich Waffen besaß, drang ein Spezialeinsatzkommando in das Haus ein. Dort nahmen die Beamten den Mann fest, so die Polizei, und stellten zwei Kurzwaffen, eine Langwaffe, Munition und einen Schlagring sicher.

Bei der Festnahme erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht - die Polizei Buchloe ermittelt.

