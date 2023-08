Großer Polizeieinsatz in Buchloe vorbei: 28-Jähriger festgenommen

Anwohner in Amberg melden Schüsse. Die Polizei suchte den Schützen in Buchloe und kontrollierte Züge. Nun wurde ein Mann mit Waffe festgenommen.

03.08.2023 | Stand: 21:57 Uhr

Update 20.15 Uhr: Die Polizei hat einen 28-Jährigen festgenommen, der in Amberg ( Unterallgäu) mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll.

Beamte nahmen ihn am frühen Abend auf der Straße in Fürstenfeldbruck fest, nachdem der Einsatzzentrale in Ingolstadt dort ein Streit gemeldet worden war.

Der Tatverdächtige hatte in Fürstenfeldbruck eine Schreckschusswaffe und ein Pfefferspray bei sich. Eine Erlaubnis für die Waffe besaß er laut Polizei nicht. Beamte durchsuchten auch seine Wohnung, konnten aber keine weiteren Waffen finden.

Der Mann ist laut Polizei "wegen Gewaltdelikten" vorbestraft ist und steht unter Bewährung. Er wird nun einem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt.

Schüsse in Amberg: Tatverdächtiger steht unter Bewährung

Die Polizei wirft dem Mann einen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Bedrohungen in Amberg und Fürstenfeldbruck vor. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Motiv dauern noch an.

Originalmeldung: Nachdem Anwohner in Amberg (Kreis Unterallgäu) gegen 14 Uhr Schüsse im Freien gemeldet haben, sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen. Meldungen über Bedrohte oder Verletzte gibt es nicht, sagte Holger Stabik, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums. Die Polizei vermutet, dass der Mann mit einer Schreckschusspistole geschossen habe. Beamte hatten am Ort der Schussabgabe entsprechende Hülsen fanden.

Lesen Sie dazu auch: Krankenhauspersonal erwischt Dieb im Memminger Klinikum auf frischer Tat

Verdächtiger Mann soll zum Bahnhof Buchloe gegangen sein

Laut Zeugenaussagen soll der Verdächtige zum Bahnhof in Buchloe gegegangen sein. Darum waren rund um den Bahnhof einige Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs. Die Beamten kontrollierten auch drei Züge, die zu dem fraglichen Zeitpunkt vom Buchloer Bahnhof abgefahren sind. In den Zügen nach Kaufering, Kempten und Lindau wurden keine verdächtigen Personen festgestellt, wie Stabik mitteilt. Insgesamt waren drei Dutzend Streifen in Buchloe, Amberg und der Umgebung im Einsatz. Es gab keine weiteren Hinweise auf Schüsse oder einen verdächtigen Mann.

Bei dem mutmaßlichen Schützen handelte es sich um eine männliche Person - eine nähere Beschreibung kann die Polizei nicht liefern. Die Fahndung dauert noch an. Die Polizei rät, keine Anhalter mitzunehmen und auffällige Personen zu melden.