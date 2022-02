Die Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle bei Lamerdingen einen Raser mit fast 150 Stundenkilometern ertappt. Wie sich der Mann herausredete.

15.02.2022 | Stand: 14:15 Uhr

Die Anzeige auf der Laserpistole der Beamten zeigte am Montagnachmittag exakt 147 Stundenkilometer an. Erlaubt waren an dieser Stelle der Staatsstraße bei Lamerdingen aber nur 100 Stundenkilometer.

Laut der Polizei Buchloe gab der Mann an, dass er während der Fahrt nicht auf den Tacho geachtet hat.

Der 65-jährige muss laut Mitteilung der Polizei nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

