Jugendlicher zieht 19-Jährigem eine Bierflasche über den Kopf

In Buchloe ist ein Streit zwischen Jugendlichen ausgeartet. Einen 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

28.12.2022 | Stand: 12:03 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung am Buchloer Bahnhof eskaliert. Aus noch unbekanntem Grund gerieten zwei Jugendliche aus einer Gruppe in Streit, berichtet die Polizei. Dabei schlug ein 15-Jähriger seinem 19-jährigen Kontrahenten eine Bierflasche über den Kopf. Zudem zerriss er ihm die Jacke. (Lesen Sie auch: Prügelei in Bad Wörishofen und Türkheim - mehrere Männer verletzt)

Prügelei in Buchloe: 19-Jähriger muss ins Krankenhaus

Als die Polizei eintraf, vertrugen sich die Streithähne bereits wieder. Der Geschädigte musste zur Wundversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Den 15-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.