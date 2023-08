Ein Briefträger dreht seine übliche Runde, die ihn immer wieder auch auf einen Hof mit Hund führt. Dieses Mal verläuft der Besuch anders als sonst.

18.08.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Am Donnerstag hat ein Hund in Germaringen im Ostallgäu einen Postboten angegriffen und verletzt. Wie die Polizei Buchloe berichtet, war der Hofhund nicht angeleint. Als der 57-jährige Briefträger den Hof betrat, griff das Tier den Mann an.

57-jähriger Postbote in Germaringen von Hofhund gebissen

Der Hund biss den Mann in beide Arme, dabei verletzte sich der 57-Jährige leicht. Er ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter ein.

Alle Neuigkeiten aus Buchloe lesen Sie immer hier.