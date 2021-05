Premiere in Lamerdingen: Räte beraten erstmals halbdigital

Lamerdinger Gemeinderat tagt als erster in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe hybrid. Warum ein Mitglied vom heimischen Computer in den Sitzungssaal wechselt.

Diese Gemeinderatssitzung in Lamerdingen war eine Premiere: Es war nämlich die erste Hybridsitzung – und das auch noch in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe. Aufgrund der immer noch hohen Corona-Inzidenz hatte das Gremium in der vorigen Sitzung beschlossen, dass die Gemeinderäte entweder in Präsenz oder über Zuschaltung vom heimischen Computer aus anwesend sein können. Acht Ratsmitglieder hatten sich für die digitale Teilnahme entschieden.

Im Sitzungssaal im Dorfhaus Lamerdingen sind nur eine Handvoll Leute

„Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer ersten hybriden Sitzung“, begrüßte Bürgermeister Manuel Fischer die Ratsmitglieder, die sich von zu Hause aus zugeschaltet hatten. Im Sitzungssaal waren neben Fischer und Gemeindesekretärin Anika Kimmerle mit Jutta Jaser, Robert Sing, Helmut Herz und Sébastien Albert-Gondrand anfangs nur vier Gemeinderäte anwesend. Josef Batzer wechselte während der Sitzung wegen Verbindungsproblemen kurzerhand von der virtuellen zur persönlichen Teilnahme im Großen Saal im Dorfhaus. Davon abgesehen, klappte der Ablauf einwandfrei.

Gemeinde Lamerdingen baut aktuell das Glasfasernetz aus

Da in der Gemeinde aktuell der Glasfaserausbau ansteht, der allen Hausbesitzern schnellere und leistungsstärkere Verbindungen sichert, dürften derartige Schwierigkeiten schon bald der Vergangenheit angehören. Fischer und der gesamte Gemeinderat jedenfalls zeigten sich am Ende des öffentlichen Teils sehr zufrieden mit der ersten hybriden Sitzung: „Das hat gut geklappt, auch die Abstimmungen konnten zügig und eindeutig durchgeführt werden“, freut sich Fischer.

Erneut Einwand gegen die Erschließung des Dillishausener Neubaugebiets

Das Hauptthema dieser zweigeteilten Sitzung war die Aufstellung des Bebauungsplans Dillishausen-Süd. Dessen geänderter Entwurf war verkürzt zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ausgelegt worden. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden nun erneut abgewogen. Von Seiten der Träger öffentlicher Belange gab es keine Einwendungen. Der Eigentümer eines direkt an den Salachweg angrenzenden historischen Hauses hat seinen Einwand wegen erheblicher Erschütterungen und Lärmbelästigung aufgrund des Baustellen-Schwerverkehrs bekräftigt. Ein im Oktober 2020 von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Werte für Erschütterungseinwirkungen auf besonders empfindliche Gebäude durch den Baustellenverkehr selbst bei 120 Vorbeifahrten pro Tag eingehalten oder deutlich unterschritten werden. Somit sahen die Gemeinderäte nach wie vor keinen Hinderungsgrund für die Erschließung des Baugebiets über den Salachweg. Auch bei der Frage, ob ein im Gutachten empfohlener Schallschutz-Bauzaun von zwei Metern Höhe errichtet werden soll, blieb das Gremium einstimmig bei der bereits im März getroffenen Entscheidung.

Gemeinderat Robert Sing sprach sich dagegen aus, weil er an der Standfestigkeit eines solchen Schall- und Sichtschutzzauns bei Windeinwirkung zweifelt und er eine Verdunkelung der Innenräume befürchtet. Diese Meinung teilten auch die übrigen Ratsmitglieder und beschlossen, dass der Baustellenverkehr durch Warnbaken von dem historischen Gebäude ferngehalten werden soll.

Bewerbung für die Bauplätze in Dillishausen ist noch nicht möglich

Der Bebauungsplan wurde einstimmig als Satzung beschlossen. Der nächste Schritt ist nun die Vergabe der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten. Eine Bewerbung für die Bauplätze ist derzeit noch nicht möglich. Bürgermeister Fischer rechnet jedoch damit, dass das Bewerbungsverfahren noch im Sommer startet. „Den genauen Zeitpunkt und die benötigten Unterlagen können interessierte Bauherren den lokalen Medien, unserem Gemeindeblatt und der Internetseite der Gemeinde entnehmen“, sagte Fischer weiter.

