Private Vermieter werden immer wichtiger - Flüchtlingsheime meistens überlegt

Die Zahl der Asylbewerber steigt auch in der VG Buchloe. Während in den beiden Landkreis-Unterkünften in der Stadt Raumnot herrscht, ist die Lage in den Dörfern noch entspannt.

05.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Derzeit sind im Ostallgäu 2500 Flüchtlinge untergebracht – so viele wie nie zuvor. Wöchentlich rechnet der Landkreis mit 40 weiteren Personen, die untergebracht werden müssen. Landrätin Maria Rita Zinnecker richtete daher einen Appell an die Gemeinden des Landkreises, Solidarität zu zeigen. „Der Landkreis hat aktuell keine freien Plätze mehr, um Flüchtlinge unterzubringen“, sagte Zinnecker. Wie es im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft aussieht, zeigt ein Überblick.

Buchloe

1020 Flüchtlinge sind in 30 dezentralen Unterkünften des Landkreises untergebracht. Zwei davon stehen in Buchloe. Laut Beate Hilbig vom Asyl-Helferkreis „Tea Point“, leben derzeit 97 junge Männer in der Asylbewerber-Unterkunft an der Robert-Bosch-Straße. Teilten sich dort in der Vergangenheit zwei Männer ein Zehn-Quadratmeter-Zimmer, sind sie dort jetzt zu dritt, berichtet Hilbig. Die zweite Unterkunft an der Löwengrube ist für 54 Bewohner ausgelegt – oben junge Männer, unten Familien. Und auch dort herrscht Platznot. Zwei-Bett-Zimmer können laut einem Aushang in Vier-Bett-Zimmer umgewandelt werden.

„Das Angebot des Tea Point ist sehr wertvoll und mittlerweile eine feste Institution für alle Anliegen von Asylbewerbern aus der Stadt“, weiß Bürgermeister Robert Pöschl. Auch die Asylkoordinatorin der Stadt Buchloe, Johanna Stedele, stehe für Rat und Tat zur Verfügung. „Ich denke, dass wir in der Stadt Buchloe viele Angebote bieten, um den Geflüchteten möglichst gut und kompetent zu helfen“, sagt Pöschl.

Waal

Etwa 40 Personen, vorwiegend aus der Ukraine, sind nach Auskunft von Manuel Lahner, dem neu gewählten Sprecher des Helferkreis Waal, in der Marktgemeinde verteilt. Die Frauen, Männer und Kinder leben in privaten Wohnungen, die von den Besitzern an den Landkreis vermietet wurden. Einige der Flüchtlinge fahren laut Lahner zu Deutschkursen nach Buchloe. Auch der Helferkreis bot in der Vergangenheit bereits Kurse an, die jedoch derzeit ruhen. „Wir warten jetzt erst einmal ab, was noch auf uns zukommt, aber ich denke, bei der Verteilung von Geflüchteten ist Waal im vorderen Bereich dabei“, sagt Lahner

Erledigt hat sich hingegen die Absicht, Flüchtlinge im Waaler Gasthaus „Zur Post“ unterzubringen. Im Herbst vorigen Jahres wollten die Besitzer das Haus an den Landkreis vermieten. Doch die Pläne haben sich offenbar zerschlagen. Inzwischen ist das Gasthaus wieder geöffnet.

Jengen

Etwa zwei Dutzend Geflüchtete sind in der früheren Gaststätte Adler in Beckstetten untergebracht. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Neuner stammen diese überwiegend aus der Ukraine. Hinzu kommen elf Personen, die ebenfalls in Beckstetten in einem ehemaligen Bauernhof leben. Auch im Jengener Gewerbegebiet sei geplant, ein privates Gebäude, das aktuell als Büroraum genutzt wird, für Flüchtlinge bereitzustellen. Zehn Zimmer für etwa 20 Personen kämen somit nochmals dazu.

„Ich denke“, sagt Neuner, „dass wir damit im vorderen Bereich im Landkreis liegen.“ Seiner Ansicht nach „sollte jeder mitmachen“. Ein 2016 gebildeter Helferkreis hat sich in Jengen wieder aufgelöst. „Das funktionierte damals sehr gut und ich bin sicher, dass wieder Bürger bereit sind, hier zu unterstützen“, gibt sich Neuner optimistisch. Momentan sei in seiner Gemeinde noch ziemlich ruhig.

Lamerdingen

Zu Beginn des Ukrainekrieges wurden in Lamerdingen rund 20 Geflüchtete bei privaten Wohnungsgebern untergebracht. „Die Aufnahmebereitschaft war erfreulicherweise sehr hoch“, berichtet Bürgermeister Manuel Fischer. Die Gemeinde Lamerdingen habe bei der Vermittlung aktiv unterstützt. Aufgrund zu geringer Infrastruktur seien die meisten Asylbewerber jedoch in größere Städte abgewandert. Die Gemeinde selbst verfüge über keine freien Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. „Wir werden uns in Kürze mit der Frage möglicher Unterbringungsmöglichkeiten erneut beschäftigen“, teilt Fischer mit. Bei der ersten Flüchtlingswelle haben sich in Lamerdingen Helferkreise gebildet, die sich auch weiterhin um die damaligen Flüchtlinge kümmern. Des Weiteren gibt es in Lamerdingen engagierte Bürger, die ehrenamtlich bei der vielseitigen Aufgabenbewältigung unterstützen.

Die meisten Flüchtlinge kommen aus Afghanistan

Der größte Teil der seit Sommer untergebrachten Flüchtlinge im Ostallgäu stammt aus Afghanistan (42 Prozent) gefolgt von der Ukraine (36 Prozent), Türkei (7 Prozent) und Syrien (4 Prozent). Freier Wohnraum kann dem Landratsamt oder den Gemeinden direkt gemeldet werden. Das Ausländeramt ist unter der E-Mail asyl@lra-oal.bayern.de zu erreichen. Johanna Stedele ist Asyl-Koordinatorin in Buchloe: asylkoordinationbuchloe@gmail.com.