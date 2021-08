Projekt in der Kneippstadt: So hilfreich kann Waldbaden sein

Was in Japan begann, soll in Bad Wörishofen wachsen. Die Kneippstadt ist Teil des Projekts „Kur- und Heilwald“ und hat ein Kompetenzzentrum fürs Waldbaden.

Baumwipfel rauschen, Blätter knistern im Wind und Vögel zwitschern. Wer die Stille des Waldes mit allen Sinnen genießt, kommt schnell zur Ruhe und fühlt sich total entspannt. Waldbaden liegt im Trend. Und das ganz ohne Wasser und Handtuch, aber ganz in der Tradition des Wasserdoktors Sebastian Kneipp. Mehr noch: „In jüngster Zeit wurde zudem durch Studien in verschiedenen Ländern auch der Nachweis erbracht, dass Wald- und Naturflächen heilsame Wirkungen entfalten und sogar die Behandlung von zahlreichen Zivilisationskrankheiten unterstützen kann“, weiß man beim Kneippärztebund in Bad Wörishofen. Wie das geht, lernen Interessierte jetzt in der Kneippstadt.

Bad Wörishofen ist Teil des Pilotprojekts „Kur- und Heilwald“ in Bayern

Bad Wörishofen ist Teil des Pilotprojekts „Kur- und Heilwald“ in Bayern. Waldbaden liegt da nahe. Aus Japan, wo Waldbaden seit den 1980er Jahren bekannt ist, stammen die ersten fundierten Erkenntnisse dazu. „Die Forschung der gesundheitlichen Effekte von Wald- und Naturaufenthalten auf uns Menschen steht jedoch am Anfang und es sind noch viele Fragen offen“, berichtet der Kneippärztebund. Mit dem neuen Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie will der Wörishofer Ärztebund selbst dazu beitragen. Mit an Bord ist die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Man müsse dabei auch mit dem Vorurteil aufräumte, dass Waldbaden sich im Umarmen von Bäumen erschöpfe, sagt Professor Eberhard Volger, der wissenschaftliche Leiter des Kneippärztebundes. „Letztlich, geht es darum, den Zivilisationsstress und die sich daraus ergebenden Folgekrankheiten wie Herz-Kreislaufbeschwerden und Stoffwechselerkrankungen durch Waldbaden wirksam zu lindern.“ Waldbaden bedeutet, „in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen: den würzig-holzigen Geruch zu riechen, die sauerstoffreiche und saubere Luft zu atmen und die Tiere im Wald zu beobachten“, wie es die AOK formuliert. Man soll also im Wald „baden“, zwischendurch rasten, sich hinlegen, die Umgebung aufsaugen. Unerwünscht sind Ablenkungen, beispielsweise durch das Smartphone. In Bad Wörishofen kann man sich zum Wald-Gesundheitscoach ausbilden lassen. Der Ärztebund will mit dem Kompetenzzentrum auch jüngeren Menschen das Thema nahebringen.

Gymnasiasten aus Neu-Ulm absolvieren ganztätiges Waldbaden-Seminar in Bad Wörishofen

Eine Initiative, die buchstäblich Schule machte. So hatte die naturheilkundliche Bildungsschmiede erstmals 15 Schülerinnen und Schüler zu Gast. Angehende Abiturienten der elften Klasse des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Neu-Ulm, die im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Seminararbeit ergründen wollen, wie der Wald messbar die Gesundheit des Menschen positiv beeinflusst.

In einem ganztägigen Seminar gewannen die Oberstufenschüler viele neue Erkenntnisse. Sehr interessant fanden die Jugendlichen auch Volgers Vortrag, der das Augenmerk besonders auf die Bedeutung grüner Lungen bei Stressabbau und Entschleunigung richtete. Volger wies auch auf das neue Forschungsgebiet der Psychoneuro-Immunologie hin.

Dafür interessierte sich besonders der Schüler Fabian Steck. Er will einmal Sportwissenschaften studieren und erklärte: „Dieses Seminar hat meinen Horizont total erweitert, die heilsamen Wirkungen des Waldbadens wurden spannend und überzeugend geschildert.“ Diesen Eindruck gewann auch, wer aufmerksam den Ausführungen der Wissenschaftlerin Gisela Immich von der LMU München zuhörte. Auch sie brach eine Lanze für das gesundheitsfördernde Klima des Waldes und brachte gezielte Programme im Grünen, wie Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, ins Spiel.

„Das Kneipp’sche Naturheilverfahren ist kein Buch mit sieben Siegeln mehr“

Dies war ganz im Sinne der Schülerin Jule Weimüller aus Neu-Ulm, die verriet, dass sie schon als Kind gerne im Wald spazieren ging. „Die Naturheilkraft des Waldes sehe ich in ganz neuem Licht“, schwärmte sie nach dem Seminar. Ähnlich äußerte sich auch Jonas Krause aus Neu-Ulm. Der junge Mann will einmal Medizin studieren. „Nach dem Besuch des Seminars in Wörishofen ist für mich das Kneipp’sche Naturheilverfahren kein Buch mit sieben Siegeln mehr und auch das Zusammenspiel der Nervensysteme ist mir jetzt geläufig“, sagte er.

Doch mit dem Büffeln allein war es für die Kursteilnehmer nicht getan. Nach Theorie folgte die Praxis. Im Wald von Schöneschach wurde den jungen Leuten schnell klar, dass Waldmedizin entschleunigt. Einig waren sich Referenten und Schüler auch darin, dass man in Zeiten des Klimawandels und in einer digitalen Welt die Funktion des Waldes als Gesundheitszentrum nicht hoch genug schätzen kann.

