Rockmusiker Gil Ofarim gewinnt bei der Musikquizshow „Let the music play“ 50.000 Euro für einen guten Zweck. Das soll mit dem Geld in Buchloe geschehen.

06.12.2021 | Stand: 18:22 Uhr

Über eine Spende und große Werbung durfte sich im November das Team von Mensch und Tier in Gemeinschaft – kurz M.U.T.I.G. – in Buchloe freuen. Denn der Musiker Gil Ofarim hat seinen Teil des Gewinns aus der Musikquizshow „Let the music play“ an das Therapiezentrum im Gut Eschenlohmühle gespendet. Das verkündete der Musiker zu bester Sendezeit vor über einer Million Zuschauer.