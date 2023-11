Komfortables Polster: Punktevorräte für den Winter anlegen

Die Fußballteams in der Region wollen jetzt nochmal Punkte sammeln – um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu verringern oder um sich an der Spitze abzusetzen.

10.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In einigen Teilen des Allgäus könnte an diesem Wochenende bereits der erste Schnee fallen und die Fußballplätze in der Region weiß überzuckern. Da trifft es sich gut, dass für die Teams in der Kreis- und B-Klasse jetzt die letzten Spiele vor der Winterpause anstehen. Und während die Tierwelt bereits Wintervorräte angelegt hat, gilt es für die Fußballteams jetzt, Punkte zu hamstern, um mit einem komfortablen Polster in die Pause gehen zu können.

Buchloer wollen sich jetzt rehabilitieren

Am Samstag wird der FC Buchloe sein letztes Heimspiel in der Kreisklasse Allgäu II in diesem Jahr austragen. Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den FC Lamerdingen wollen sich die Buchloer jetzt rehabilitieren. Blonhofen hatte eine wechselhafte Hinrunde, geprägt von Verletzungen und Formschwankungen, ist aber mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. FCB-Trainer Timo Keppeler wird alles daran setzen, sein Team optimal aufzustellen und auf das bevorstehende Duell vorzubereiten. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Begegnung freuen, bei der beide Teams alles geben werden. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 14.30 Uhr. Die Buchloer hoffen auf die Unterstützung ihrer treuen Fans und darauf, das Jahr mit einem Sieg abzuschließen.

Formkurve des FSV Lamerdingen zeigt nach oben

Der FSV Lamerdingen reist für sein letztes Kreisklassen-Spiel des Jahres zur SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Bei beiden Teams zeigt die Formkurve nach jeweils vier Siegen in Folge nach oben. Während die Kirchdorfer nach einem 1:0-Rückstand noch 4:1 beim SV Salamander Türkheim gewannen, siegte der FSV in einem ausgeglichenen Spiel 1:0 im Derby beim FC Buchloe. Die Unterallgäuer sind aktuell punktgleich mit dem SV Oberrieden Tabellenführer. Erheblichen Anteil am Erfolg dürfte Tim Rauscher haben, der bereits zwölf Treffer erzielte. Trotz der unterschiedlichen Tabellenplätze können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag ab 14.30 Uhr in Kirchdorf auf ein spannendes Spiel freuen.

SG Jengen/Waal und SV Schöneberg trennt nur ein Punkt in der Tabelle

Nur ein Punkt trennt die Kreisklassen-Kontrahenten SG Jengen/ Waal und SV Schöneberg. Zwar ist punktetechnisch noch Luft zu den Abstiegsplätzen, dennoch könnte der Verlierer der Partie diesen deutlich näher rutschen. Am Sonntag ist Heimspiel für die SG Jengen/Waal – ebenfalls die letzte Partie im Kalenderjahr 2023. Trainer Doll wird daher alles daran setzen, die letzten drei möglichen Punkte im Jahr 2023 auf das eigene Konto zu schaufeln und dann mit einem besseren Gefühl in die Winterpause zu starten. Ähnlich wird es den direkten Rivalen Blonhofen und Zaisertshofen gehen. Jeder möchte nochmal punkten. Denkbar knapp geht es da im unteren Tabellendrittel zu, voraussichtlich wird sich die Tabellensituation den Rest der Saison so durchziehen – bis zur packenden Schlussphase im Mai 2024. Die SG Jengen/Waal freut sich ein letzten Mal in diesem Jahr über Support von der Seitenlinie. Anpfiff der morgigen Partie ist um 14.30 Uhr auf dem Sportgelände in Jengen. Schiedsrichter Markus Heider leitet die Partie.

Auch die zweite Mannschaft des FC Buchloe ist entschlossen, vor der Winterpause einen wichtigen Sieg in der B-Klasse einzufahren. Am Samstag treffen sie zu hause auf die TSV 1913 Ettringen 2 und die SpVgg Langerringen 4, die derzeit knapp mit einem Punkt in der Tabelle vor Buchloe stehen. Die Mannschaft, angeführt von Kapitän Urs Schall, brennt darauf, im letzten Spiel 2023 drei Punkte einzufahren und so in der Tabelle aufzusteigen. Spielbeginn ist um 12.45 Uhr.

Lamerdinger als Drittplatzierter ist Favorit

Die Reserve des FSV Lamerdingen ist nach dem überzeugenden 3:0-Derbysieg in der B-Klasse am vergangenen Samstag zurück auf der Erfolgsspur. Robert Stammel traf hierbei doppelt und konnte sein Torekonto auf zwölf Treffer erhöhen. Am Sonntag ab 12.45 Uhr ist der FSV im Auswärtsspiel bei der SG FC Rammingen/FSV Kirchdorf II erneut gefordert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Heimelf gefangen holte aus den vergangenen vier Partien sieben Zähler. Zuletzt gelang ein 1:1 bei der Reserve des SV Salamander Türkheim. Nachdem sich die SG auf dem 13. Tabellenplatz befindet, gehen die Lamerdinger als Drittplatzierter als Favorit in diese Partie. Die Begegnung findet auf dem Hauptplatz des FSV Kirchdorf statt.

Erfolgsserie ist gerissen

Die Serie von insgesamt fünf Siegen in Folge ist am letzten Spieltag gerissen: Team 2 der SG Jengen/Waal konnte sich nach 90 Minuten auf dem Ettringer Sportplatz mehr als zufrieden schätzen, als der Schiri beim Stand von 2:2 abpfiff. Morgen steht das letzte Heimspiel dieses Kalenderjahres auf dem Programm: die SG Jengen/Waal 2 empfängt den SV Schöneberg 2. Ein fast schon dramatisches Hinspiel blieb vielen Akteuren lange im Kopf – zunächst traf Roman „die Spitze“ Schauer zwar zum 1:0, dann jedoch ließen die Spieler ihre Fans lange auf das erlösende 2:0 warten. Bei Heimspieltagen präsentiert die SG Jengen/Waal 2 eine bisher fast makellose Punkteausbeute, lediglich in einer Partie konnten sie keinen Dreier holen – das ist am Sonntag absolutes Ziel. Mit 37 Punkten will das Tema dann in in die Winterpause gehen. Anpfiff der Partie ist um 12.30 Uhr auf dem Sportplatz Jengen. Bisher ist kein offizieller Schiedsrichter eingeteilt.