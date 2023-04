RVA und DAV laden zur wöchentlichen Mountainbike-Runde

Radsportler aufgepasst: Der Radfahrverein Adler Buchloe und die DAV-Ortsgruppe Türkheim/Bad Wörishofen bieten wöchentliche Mountainbike-Touren an.

23.04.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Der Radfahrverein Adler Buchloe bietet in Zusammenarbeit mit der DAV-Ortsgruppe Türkheim/Bad Wörishofen ab sofort (fast) jeden Donnerstag eine Mountainbike-Runde in die Umgebung an.

Wöchentliche Mountainbike-Touren starten von Buchloe oder Türkheim

Es wird im moderaten Jedermann-Tempo gefahren, etwa zwei Stunden, 25 bis 30 Kilometer, 250 bis 350 Höhenmeter. Die Runde startet jeweils um 18 Uhr am Hallenbad Buchloe oder am Gymnasium in Türkheim. Interessenten können sich bei Toni Thalmeir, E-Mail: mtb1@thalmeir.com für die WhatsApp-Gruppe anmelden, in der es aktuelle Infos gibt.

Sobald sich für eine angekündigte Runde mindestens zwei Leute angemeldet haben, wird die Runde gefahren. Die Anmeldung für die WhatsApp-Gruppe ist jederzeit möglich. Der Schwierigkeitsgrad der Rundfahrt liegt bei S0 bis S1.

