Radfahrverein Adler Buchloe: Vier Rennradfahrer sind in Franken unterwegs

Mitglieder des Radfahrvereins Adler Buchloe kommen nach der Corona-Zwangspause langsam wieder in die Gänge. Vier Rennradler befahren das Frankenland.

Nach der langen Zwangspause kommen die Aktiven des Radfahrvereins Adler (RVA) Buchloer wieder langsam in die Gänge. So machten sich vier Rennradler auf, das Frankenland unter ihre Räder zu nehmen.

Vom Quartier, das sie auf der Vogelsburg oberhalb von Volkach aufgeschlagen hatten, radelten Uwe Kühn, Rainer Hornberger, Roland Huppmann und Herbert Spengler zur Einstimmung am Main entlang nach Marktbreit. Nach dieser doch eher flachen Tour stand im Anschluss eine anspruchsvollere Runde an. Am Kloster Ebrach vorbei führte die Strecke nach Bamberg. Der Rückweg führte dann nicht am Main entlang, sondern ging mitten durch den Steigerwald und hielt einige Anstiege bereit.

Mit der Fähre über den Main

Das nächste Ziel war Würzburg, auch dort gönnten sich die Radler die anstrengendere Variante übers Hinterland, bevor auf der Alten Mainbrücke eine Rast angesagt war. Am Heimreisetag selbst peilte das Quartett noch Schweinfurt an, was nach dem Übersetzen mit einer Main-Fähre auch problemlos gelang. Die Tage über war das Wetter trotz gegenteiliger Vorhersagen von den Temperaturen sehr angenehm und die Sonne heizte den Radlern ordentlich ein.

Während am Main Weinberge mit beschaulichen Ortschaften das Bild beherrschten, stand im höher gelegenen Hinterland der Ackerbau im Vordergrund – hier ging es kilometerlang an Kraut-, Karotten- und Zuckerrübenfeldern vorbei.

