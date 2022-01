Radler sollen sich in Buchloe wohler fühlen

Zusammen mit der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ sollen Lösungsansätze gefunden werden. Buchloer Stadträte plädieren für Beitritt, fürchten aber Folgekosten.

19.01.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Buchloe macht sich auf den Weg und möchte fahrradfreundlicher werden. Den Worten sollen nun Taten folgen. So einigten sich die Mitglieder des Hauptausschusses in ihrer ersten Sitzung des Jahres darauf, der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Bayern (AGFK)“ beizutreten. Dies hatte die SPD-Fraktion im Herbst beantragt. Klar wurde in der Diskussion auch, dass es mit dem Bezahlen eines Mitgliedsbeitrags (1500 Euro pro Jahr) nicht getan ist. Einige Stadträte befürchten Folgekosten, „die in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen“, wie es Josef Schmalholz (CSU) formulierte.