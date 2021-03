Rammler in Waal gestohlen - Besitzerin meldet Diebstahl des Deckhasen

Der männliche Hase war nicht mehr in seinem Stahl in der Zunftstraße. Nun hoffen Besitzerin und Polizei auf Hinweise zu dem Diebstahl.

05.03.2021 | Stand: 12:52 Uhr

In Waal ist ein Hase verschwunden. Laut Polizei meldete seine Besitzerin den Diebstahl am Donnerstag der Polizei.

Deckhase in Waal gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Das Tier sei nicht mehr in seinem Stall in der Zunftstraße gewesen. Laut Polizei wurde der Rammler gestohlen. Da die Besitzerin den männlichen Hasen zum Decken nutzt, gab sie einen Wert von 50 Euro für das Tier an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall haben. Hinweise können den Beamten in Buchloe unter 08241/96900 gemeldet werden.

